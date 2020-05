O Leovi, ktorý chudne v karanténe

Leo je 36ročný programátor, ktorý v piatok 13.marca 2020 vážil takmer 140kg. Do dnešného rána sa mu podarilo schudnúť 22kg a to nezmenil vôbec nič na svojom pracovnom nasadení....

Zopár ďalších detailov jeho života sa však predsa len zmenilo. Hneď v prvých dňoch karantény sa totiž spolu s manželkou Katkou odsťahovali z hlavného mesta do neveľkej dedinky v strede Slovenska. V starom domčeku po Leovom strýkovi si zariadili dve pracovne – v jednej má Leo celodenný home office, v druhej realizuje Katka každé dopoludnie virtuálnu triedu pre svojich prváčikov.

Katka deti miluje a nevie si bez nich svoj život predstaviť. Leo je na tom podobne, no hoci bývajú spolu už 6rokov, dve modré čiarky ešte nikdy nevideli... Obaja sú síce zdraví, podľa slov lekára v reprodukčnom centre však „Leov spermiogram vykazuje isté rezervy... na jeho úpravu by možno stačilo, keby výrazne schudol...“. A práve táto veta bola spúšťačom nášho projektu - využiť čas karantény na to, aby sa Leova hmotnosť dostala do normálu...

V rámci úvodnej telefonickej konzultácie sme sa dohodli, že Leo bude môcť aj naďalej konzumovať väčšinu svojich obľúbených jedál (nedokázal sa vzdať palaciniek s džemom), no musí rešpektovať ich načasovanie a veľkosť jednotlivých porcií. Nakupovať bude chodiť iba Katka, pričom kúpi vždy len to, čo bude potrebovať k príprave konkrétnych jedál.

Jediné, na čom som striktne trvala bolo, že Leo nesmie každé jedlo zapíjať pol litrom sladeného nápoja. Leo si uvedomoval, že tento zlozvyk je do značnej miery zodpovedný za jeho obezitu a vedel, že pokiaľ v dome žiadne sladené nápoje nebudú, bude to mať so svojou abstinenciou jednoduchšie. V prvej fáze sme naplánovali pre Lea na každý deň 7 jedál, aby ani náhodou nemal pocit, že by mohol byť hladný...

Po 14dňoch mi Leo nadšene hlásil, že mu stačí jesť 5krát denne a vôbec nebýva hladný. Schudol svojich prvých 8kg a spozoroval, že sa mu darí urobiť viac práce za kratší čas. Ani kávy už nemusel piť toľko ako predtým, zistil, že aj čistá voda dokáže uhasiť smäd. Katka našla v miestnom obchode mrazené hamburgery a tak sme ich zahrnuli do nového Leovho jedálnička namiesto palaciniek.

Na Veľkú noc si Katka s Leom pochutnali na všetkých tradičných dobrotách, neodopreli si ani sladké buchty či aperitív a napriek tomu Leo schudol do polovice apríla ďalších 6kg. Celkovo teda stratil za prvý mesiac karantény 14kg. Obvod brucha sa mu zmenšil o 10cm, na prácu mu stačilo denne max 10hodín a v tvári vyzeral opäť ako na promočných fotkách. Znova sme teda upravili jedálniček – zvolili sme koncept 4 jedál denne a zahrnuli sacharidové vlny. Leo sa totiž odhodlal tráviť časť dňa mimo svojho pracovného stola - začal rúbať drevo, ktoré našiel na podstení svojho domčeka.

Leo nie je ten typ človeka, ktorý by si užil cvičenie vo fitku – či už s činkami alebo s vlastnou váhou, absolútne cudzie sú mu aktivity ako beh či bicykel – nudí sa pri tom a vôbec nepociťuje radosť. Našiel však záľubu v dotyku s drevom. Keď narúbal všetko svoje drevo, ponúkol sa porúbať drevo aj susedke vo vedľajšom dvore výmenou za pol makovníka.

Po šiestich týždňoch bol Leo ľahší o ďalších 5kg a jeho staré oblečenie veľkosti XXL darovala Katka miestnej charite. Nuž a dnes ráno som dostala od Lea a Katky MMS: „... stratili sme 22kg a prvýkrát sa nám objavili dve modré čiarky ... “